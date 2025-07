Adolescente é encontrado morto e polícia apura envolvimento com desafios virtuais

SAMU 192 - Crédito: Agência Saúde

Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (17) dentro da residência onde vivia com a família, na Rua 9-A, Vila Cristina, em Rio Claro. A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita e uma das linhas de apuração envolve a possível participação do jovem em jogos ou desafios virtuais por meio do telefone celular.

De acordo com informações apuradas, o menor foi localizado por volta das 15h30 pela avó, caído ao lado da cama, no quarto onde costumava dormir. Segundo a família, ele se recolheu ao local na noite anterior, por volta das 21h30, após o jantar. Ao notar que o neto ainda não havia se levantado no fim da manhã, a avó tentou chamá-lo, mas não obteve resposta. Ao espiar pela janela, percebeu que ele estava desacordado. A porta precisou ser arrombada e o óbito foi confirmado por uma equipe do SAMU.

O corpo do adolescente não apresentava sinais externos de violência, mas já estava com rigidez cadavérica quando a perícia foi realizada pelo Instituto de Criminalística. Segundo relatos dos familiares, o jovem não fazia uso de drogas, não tomava medicamentos e não tinha histórico de problemas de saúde mental ou comportamentos autodestrutivos. Todos os moradores da casa — a mãe, dois irmãos menores, a avó e o companheiro dela — consumiram os mesmos alimentos na noite anterior, o que inicialmente descarta intoxicação alimentar.

O celular do adolescente foi apreendido para análise. A Polícia Civil tenta agora esclarecer se o jovem participava de algum jogo virtual ou desafio que possa ter contribuído para sua morte. O corpo passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) e também por análises complementares solicitadas pela polícia. O sepultamento está previsto para o início da tarde desta sexta-feira (18), no Cemitério Municipal São João Batista, em Rio Claro.

Leia Também