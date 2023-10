Adolescente é detido com moto furtada em estrada municipal

A moto furtada que estava sendo pilotada pelo adolescente - Crédito: Divulgação

Um adolescente de 14 anos foi detido por policiais militares por volta das 19h20 desta segunda-feira, 2, acusado de furtar uma Honda BIZ em Ribeirão Bonito. O infrator tentou a fuga e sofreu um acidente. Na garupa, estava o seu pai, que disse não saber que o filho teria cometido o crime.

Segundo consta em boletim de ocorrência, PMs foram acionados via Copom para averiguar um motociclista que estaria em atitude suspeita na estrada vicinal que liga Ribeirão Bonito a Ibaté. Em diligências e com as características do suspeito, viram ele na moto BIZ que estava sem placa. O piloto, sem capacete e encapuzado. E com uma pessoa na garupa.

Ao ver a viatura, o piloto acelerou e tentou a fuga por cinco quilômetros, até que perdeu o controle da moto e caiu. Junto com o garupa. Ambos foram abordados e tiveram ciência que era um adolescente de 14 anos e o pai.

Indagado, o infrator assumiu o furto, que teria ocorrido na rua São Carlos, na Malvinas. O pai, disse não saber do delito.

Ao fazer pesquisa via numeração de chassi, não havia queixa de furto. Os policiais entraram em contato com a vítima de 37 anos e disse que ainda não tinha dado falta da moto, pois estaria em trabalho.

Diante dos fatos, o infrator e seu pai foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe. Antes, com dores pelo corpo, ambos encaminhados ao hospital de Ribeirão Bonito para atendimento médico. A moto, apreendida.

