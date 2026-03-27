Adolescente Ã© apreendida com drogas em ponto conhecido de trÃ¡fico no CDHU, em IbatÃ©

Na noite desta quinta-feira (26), por volta das 21h20, uma adolescente de 14 anos foi conduzida pela Guarda Municipal após ser flagrada com entorpecentes no bairro CDHU, em Ibaté.
De acordo com informações, a menor, já conhecida da equipe por envolvimento anterior com tráfico de drogas neste mês, foi vista em atitude suspeita na Rua Domingos Euphadis, em um ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes.
Os guardas observaram o momento em que a adolescente escondia algo na grama em frente a uma residência sem muro, chegando a disfarçar a ação passando o pé sobre o local. Ao perceber a aproximação da equipe, ela entrou rapidamente na casa, imóvel que não pertence a ela nem a familiares.
Ainda segundo a equipe, momentos antes, a menor já havia sido vista entrando no corredor da residência e entregando algo a um indivíduo em uma bicicleta, que não foi abordado naquele momento.
Na sequência, a adolescente foi abordada e, na presença dela, os guardas realizaram buscas na grama, onde localizaram as substâncias entorpecentes.
Diante dos fatos, a menor foi conduzida ao plantão policial de São Carlos, acompanhada de sua tia, para as providências cabíveis.