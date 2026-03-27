Adolescente Ã© apreendida com drogas em ponto conhecido de trÃ¡fico no CDHU, em IbatÃ©

27 Mar 2026 - 05h38Por Da redaÃ§Ã£o
Na noite desta quinta-feira (26), por volta das 21h20, uma adolescente de 14 anos foi conduzida pela Guarda Municipal após ser flagrada com entorpecentes no bairro CDHU, em Ibaté.

De acordo com informações, a menor, já conhecida da equipe por envolvimento anterior com tráfico de drogas neste mês, foi vista em atitude suspeita na Rua Domingos Euphadis, em um ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes.

Os guardas observaram o momento em que a adolescente escondia algo na grama em frente a uma residência sem muro, chegando a disfarçar a ação passando o pé sobre o local. Ao perceber a aproximação da equipe, ela entrou rapidamente na casa, imóvel que não pertence a ela nem a familiares.
Ainda segundo a equipe, momentos antes, a menor já havia sido vista entrando no corredor da residência e entregando algo a um indivíduo em uma bicicleta, que não foi abordado naquele momento.

Na sequência, a adolescente foi abordada e, na presença dela, os guardas realizaram buscas na grama, onde localizaram as substâncias entorpecentes.
Diante dos fatos, a menor foi conduzida ao plantão policial de São Carlos, acompanhada de sua tia, para as providências cabíveis.

Leia TambÃ©m

Prefeitura realiza manutenÃ§Ã£o e revitalizaÃ§Ã£o da PraÃ§a do Jardim Mariana
IbatÃ©06h10 - 27 Mar 2026

Prefeitura realiza manutenÃ§Ã£o e revitalizaÃ§Ã£o da PraÃ§a do Jardim Mariana

Trabalhador morre apÃ³s trator tombar e afundar em tanque de lama
CorumbataÃ­07h54 - 26 Mar 2026

Trabalhador morre apÃ³s trator tombar e afundar em tanque de lama

Carreta tomba na Washington LuÃ­s
Rio Preto 06h07 - 26 Mar 2026

Carreta tomba na Washington LuÃ­s

Prefeitura de IbatÃ© realiza desvio de rede de Ã¡gua para continuidade de obra de passarela no Jardim Bandeirantes
RegiÃ£o16h20 - 25 Mar 2026

Prefeitura de IbatÃ© realiza desvio de rede de Ã¡gua para continuidade de obra de passarela no Jardim Bandeirantes

Lula batiza primeiro caÃ§a Gripen produzido no Brasil
RegiÃ£o14h32 - 25 Mar 2026

Lula batiza primeiro caÃ§a Gripen produzido no Brasil

