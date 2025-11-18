(16) 99963-6036
Adolescente de 17 anos não resiste e morre após reação alérgica causada por amendoim na região

Heloísa de Oliveira Cardoso ficou cinco dias internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Paulo após sofrer uma parada cardiorrespiratória no Shopping Jaraguá

18 Nov 2025 - 00h12Por Flávio Fernandes
A adolescente moradora de Nova Europa Heloísa de Oliveira Cardoso, de 17 anos, que sofreu uma parada cardiorrespiratória após ingerir um amendoim não resistiu e morreu no fim da noite desta segunda-feira (16), no Hospital São Paulo, em Araraquara. Ela estava internada desde última quarta-feira (12), quando passou mal dentro do Shopping Jaraguá, no Jardim dos Manacás. 

A reação alérgica foi imediata e poucos minutos após comer o doce, Heloísa desmaiou rapidamente no centro de compras. Brigadistas do shopping iniciaram o atendimento, até a chegada das equipes do Samu e Corpo de Bombeiros que se revezaram por cerca de 40 minutos em manobras de ressuscitação.

Só então a jovem foi estabilizada, intubada e encaminhada direto para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) até não resistir. Na noite deste domingo (16), familiares, amigos e moradores de Nova Europa e Araraquara se reuniram em frente ao hospital para realizar uma oração coletiva em apoio à vítima. 

As manifestações de solidariedade se multiplicaram nas redes sociais, refletindo a mobilização pela recuperação de Heloísa. Durante os cinco dias de internação, uma amiga escreveu:

 

“Nossa querida Heloísa, tão amada e conhecida pela sua alegria, está enfrentando um momento extremamente delicado. Ela e sua família precisam de toda a energia positiva do mundo.”

 

O corpo de Heloísa será levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara e depois liberado para velório e sepultamento, que ainda não tiveram os horários divulgados. 

