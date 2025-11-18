Adolescente de 17 anos não resiste e morre após reação alérgica causada por amendoim na região

Crédito: Foto: Arquivo São Carlos Agora

A adolescente moradora de Nova Europa Heloísa de Oliveira Cardoso, de 17 anos, que sofreu uma parada cardiorrespiratória após ingerir um amendoim não resistiu e morreu no fim da noite desta segunda-feira (16), no Hospital São Paulo, em Araraquara. Ela estava internada desde última quarta-feira (12), quando passou mal dentro do Shopping Jaraguá, no Jardim dos Manacás.

A reação alérgica foi imediata e poucos minutos após comer o doce, Heloísa desmaiou rapidamente no centro de compras. Brigadistas do shopping iniciaram o atendimento, até a chegada das equipes do Samu e Corpo de Bombeiros que se revezaram por cerca de 40 minutos em manobras de ressuscitação.

Só então a jovem foi estabilizada, intubada e encaminhada direto para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) até não resistir. Na noite deste domingo (16), familiares, amigos e moradores de Nova Europa e Araraquara se reuniram em frente ao hospital para realizar uma oração coletiva em apoio à vítima.

As manifestações de solidariedade se multiplicaram nas redes sociais, refletindo a mobilização pela recuperação de Heloísa. Durante os cinco dias de internação, uma amiga escreveu:

“Nossa querida Heloísa, tão amada e conhecida pela sua alegria, está enfrentando um momento extremamente delicado. Ela e sua família precisam de toda a energia positiva do mundo.”

O corpo de Heloísa será levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara e depois liberado para velório e sepultamento, que ainda não tiveram os horários divulgados.

