Adolescente de 17 anos é apreendido por envolvimento na morte de ex-prefeito de Taquaritinga

Crédito: Redes sociais

A Polícia Civil apreendeu na manhã deste sábado (12) um adolescente de 17 anos suspeito de participação no assassinato de Vanderlei José Marsico, ex-prefeito de Taquaritinga. O jovem foi localizado em Itapema, no litoral de Santa Catarina, e, segundo as autoridades, teria confessado envolvimento no crime.

De acordo com o delegado Claudemir Aparecido Pereira da Silva, o menor teve o celular apreendido e foi transferido para Matão, onde prestou depoimento por questões de segurança antes de ser encaminhado à Fundação Casa. As investigações seguem em andamento para apurar a motivação do homicídio e identificar outros possíveis envolvidos.

Vanderlei, de 73 anos, foi encontrado morto na manhã da última quinta-feira (10) por uma faxineira, após estar desaparecido desde o feriado de quarta-feira (9). O corpo apresentava sinais de violência e estava com as mãos amarradas. Os criminosos também levaram uma BMW da vítima, que ainda não foi localizada. Vanderlei governou Taquaritinga por dois mandatos entre 2017 e 2024 e também era empresário e fundador da Rádio Canal Um 93,7 FM. Nas redes sociais, se apresentava como pai de sete filhos. O caso segue sob investigação pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da cidade.

