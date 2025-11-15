(16) 99963-6036
Tristeza Na Região

Adolescente de 15 anos morre após se afogar em represa na região

Vítima Pedro Henrique de Souza Oliveira desapareceu nas águas e não voltou mais

15 Nov 2025 - 10h53Por Flávio Fernandes
Um adolescente de 15 anos, identificado como Pedro Henrique de Souza Oliveira, morreu afogado na tarde desta sexta-feira (14), na represa da antiga Usina Santa Luiza, em área rural de Motuca. 

Segundo relatório policial pessoas que estavam próximos ao local acionaram o Corpo de Bombeiros, ao perceberem que Pedro havia sumido nas águas e não voltado á superfície. As equipes de Matão e Araraquara, foram rapidamente até o local e iniciaram as buscas. 

Durante todo o trabalho os bombeiros, encontraram o adolescente e a área foi imediatamente isolada para o trabalho da perícia. Em seguida, o corpo da vítima, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência, como morte por afogamento e será investigado pela Polícia Civil.  A represa é um dos pontos rurais mais frequentados na região, especialmente em períodos de calor e historicamente preocupa autoridades pela profundidade e ausência de monitoramento permanente.

