Adolescente de 13 anos que estava desaparecida é morta a facadas

11 Out 2023 - 06h40

11 Out 2023 - 06h40 Por Da redação

Local onde o corpo foi encontrado; Júlia no detalhe - Crédito: Flávio Fernandes/Araraquara Agora

A adolescente Júlia Peixoto Machado, de 13 anos, que estava desaparecida desde a última segunda-feira (9), foi encontrada morta na noite de ontem dentro do antigo shopping Tropical, em Araraquara. Um menor de 14 anos confessou que matou a estudante a facadas.

Segundo o site Araraquara Agora, Júlia estudava em uma escola no bairro São José, onde foi deixada pela van escolar, contudo, não teria entrada na aula. A escola é bastante distante do local onde o corpo foi encontrado.

Logo após o desaparecimento da estudante, a família avisou a Polícia, que estava mobilizada em encontrá-la. Imagens de câmeras de segurança foram analisadas, porém nenhuma pista sobre o paradeiro da garota havia sido encontrada.

Corpo da jovem foi encontrado onde funcionava o shopping Tropical. Foto: Flávio Fernandes

Após o encontro do corpo, a Polícia Civil apreendeu o adolescente que teria matado Júlia. Ele disse que antes de esfaqueá-la, teria mantido relações sexuais com ela. Os motivos do crime ainda não foram divulgados.

O local onde o corpo de Júlia foi encontrado é abandonado e usado por criminosos e usuários de entorpecentes. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara e ainda hoje deverá ser liberado aos familiares para a realização do funeral. Já o adolescente apreendido segue sob a custódia da Polícia Civil e deverá ser encaminhado a uma unidade da Fundação Casa.

