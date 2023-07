Acusados de matar operador de máquinas em Ibaté são condenados a 14 anos de prisão

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo SCA

Depois de mais de 14 horas de julgamento, o Tribunal do Júri condenou Mário Marcos Vieira e Reinaldo Dente a 14 anos de prisão em regime fechado, cada um pelo assassinato do operador de máquinas Luis Sérgio da Silva. O crime ocorreu em dezembro de 2013, no Centro de Ibaté.

O tribunal do júri foi formado por quatro mulheres e três homens que acataram as argumentações da promotoria. Por volta das 23h o Juiz Gabriel Pereira anunciou a sentença no Fórum de Ibaté que concedeu aos réus o direito de recorrer em liberdade da decisão. “Concedo aos acusados o direito de recorrer em liberdade, posto que permaneceram soltos durante o processo.”

O crime

Luís Sérgio da Silva, que na época tinha 26 anos, estava na Praça Brasil e por volta da meia-noite deixou o local acompanhado de uma moça. Na rua Conselheiro Moreira de Barros ele foi surpreendido dentro do veículo vários homens que desceram de um carro escuro.

Os agressores se aproximaram e deram várias facadas em Silva, que caiu agonizando na calçada. Pessoas que estavam em um bar nas proximidades acionaram o socorro e ele foi encaminhado por uma ambulância até o Hospital de Ibaté, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

