Acusado de tráfico é detido pela PM em Ibaté

A droga que estava em poder do acusado - Crédito: Maycon Maximino

Após denúncias anônimas, policiais militares detiveram na noite desta quarta-feira, 1, um suspeito acusado de tráfico de entorpecentes em um local conhecido como “ponto”, no Jardim Mariana, em Ibaté.

O cruzamento das ruas Francisco Silva com a João Valério é conhecido nos meios policiais. No mesmo local, semana passada, detiveram um suspeito. Ainda no mesmo ponto, o acusado de 19 anos, detido nesta quarta-feira foi flagrado ainda adolescente no mesmo crime.

Porém, desta vez, ao ser detido pelos PMs, revoltado, entrou em luta corporal e tentou a fuga. Foi necessário uso de força física para conter os ânimos. Após revista, localizaram em suas vestes R$ 85, cinco porções de maconha e três pinos com cocaína.

Após assumir que praticaria o tráfico, foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

