Acusado de tráfico de drogas é detido pela Força Tática em Ibaté

A droga apreendida pela PM com o suspeito - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares da Força Tática detiveram um acusado de tráfico de entorpecentes por volta das 10h desta quinta-feira, 10, no cruzamento das ruas Benedito Barreto com a Tabatinga, no Jardim Cruzado.

O suspeito de 18 anos estava em um local conhecido como “ponto” de tráfico. Ao ver a viatura, tentou a fuga e dispensou uma sacola, recuperada pela PM.

Após ser abordado, a PM verificou o que havia na sacola e encontrou 39 porções de maconha, 25 pinos com cocaína, 29 pedras de crack, R$ 115,00 e um celular.

Todo o material foi apreendido e o suspeito encaminhado à delegacia de Ibaté, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

