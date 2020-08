Acusado de tentar estuprar a filha, homem se mata dentro de delegacia na região

Crédito: Divulgação

Um homem se suicidou dentro do 01° Distrito Policial de Piracicaba, após ser preso acusado de tentar estuprar a própria filha, menor de idade, no começo da manhã deste domingo (30). A Polícia Civil vai investigar o caso.

Segundo nota enviada pela Polícia Militar, por volta das 06h40, um chamado ao 190 levou a corporação até a vítima, menor de idade, que havia abordado um homem na zona norte pedindo ajuda. “A adolescente, descalça e visivelmente abalada, alegou que havia ido com os pais até o local de trabalho da mãe, para deixá-la, e no retorno para casa o pai parou com o veículo na portaria de um motel. Então, começou uma discussão entre eles”.

Ainda segundo a nota da polícia, a atendente do motel, ao ver a discussão, negou a entrada do carro. “Com a negativa, o pai se deslocou com a filha no veículo até de baixo de um viaduto, próximo ao motel, onde tentou tirar a roupa da menor, no intuito de estupra-la. Houve reação por parte dela, que desferiu uma pedrada na cabeça dele. Então, ele a abandonou no local e fugiu. Já a vitima foi acolhida por uma equipe do Policiamento Rodoviário.”.

O homem fugiu para uma estrada rural do distrito de Santa Terezinha, onde, próximo de uma pedreira, capotou o carro. Ele ainda ateou fogo no veículo e só depois voltou para casa, onde acabou preso. “Foi lhe dada voz de prisão em flagrante e ele acabou encaminhado até o pronto socorro para passar por exame de corpo de delito, devido aos ferimentos causados no acidente. Após, o indiciado foi encaminhado até a delegacia onde foi realizado o teste do etilomêtro, resultando 0,48 mg de álcool por litro de ar alveolar.”.

Na delegacia, já no período da tarde, o homem se enforcou com uma corda em uma das celas e morreu. A Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o que aconteceu em suas instalações. (Jornal Piranot)

