Acusado de ser armeiro de facção criminosa é preso em cidade perto de São Carlos

Armamento apreendido - Crédito: Divulgação

Um homem investigado por ser considerado o “armeiro” de facção criminosa que atua no Rio de Janeiro foi preso nesta quarta-feira (30) em Rio Claro, no interior de São Paulo, durante uma operação contra o crime organizado deflagrada pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Militar.

Os agentes cumpriram os mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Além de Rio Claro, os policiais estiveram em endereços na cidade de Araras.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os PMs do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam o suspeito, apontado como responsável pela logística, guarda e distribuição de armas de uma organização criminosa. Ele também era suspeito de “alugar” armamentos para outros criminosos.

No imóvel, foram apreendidos duas pistolas, um fuzil, uma metralhadora e munições. Os agentes também encontraram porções de drogas. O caso está em

