Acusado de praticar assaltos em correspondente bancário é preso em Ribeirão Bonito

PM prende acusado de praticar roubos em Ribeirão Bonito - Crédito: Divulgação

Na manhã desta terça-feira, 25, policiais civis e militares de Ribeirão Bonito, após denúncia anônima, foram informados de que um homem era suspeito de ter cometido roubos em um correspondente bancário "Caixa Aqui" no dia 1º de fevereiro e na sede da Associação dos Comerciantes de Ribeirão Bonito (Acerb) no dia 28 de março, ambos no centro daquela cidade.

De acordo com as informações, a mesma pessoa estaria novamente nas proximidades da Acerb e ao perceber que teria sido reconhecido por funcionárias, fugiu.

Em diligências pelas proximidades, os PMs abordaram o acusado que teria jogado uma faca em um arbusto, com o objetivo de escondê-la e que objetos como boné, máscara e camisa de manga longa, que seriam utilizados com o fim de dificultar a identificação no momento do crime, foram localizados com o suspeito em uma bolsa.

O acusado foi encaminhado à delegacia de polícia de Ribeirão Bonito e foi reconhecido pelas vítimas dos dois roubos anteriores. Após as formalidades de praxe, o acusado foi autuado e recolhido ao centro de triagem de São Carlos. Em seus antecedentes, consta que já foi preso e condenado por homicídio cometido em Dourado.

