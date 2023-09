Acusado de matar a própria mãe é detido por policiais civis em Ribeirão Bonito

Crédito: Divulgação

Após diligências realizadas na manhã desta quinta-feira, 28, policiais civis de Ribeirão Bonito, detiveram A.F.R.P., 42 anos. Contra ele, pesa um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio contra a própria mãe, de 60 anos, ocorrida na madrugada do dia 24 de dezembro de 2021. A vítima foi encontrada morta em um corredor externo de sua casa, pelo irmão e filho, ora capturado.

Na ocasião da morte da mulher, estiveram no local do crime, policiais civis e militares, peritos criminais e o corpo foi examinado por médico legista do IML de São Carlos. A vítima apresentava hematomas no corpo.

Durante as investigações, o filho da vítima acabou denunciado por homicídio e após expedição de mandado de prisão preventiva nesta quarta-feira, foi capturado por policiais do setor de investigações e capturas da delegacia de polícia de Ribeirão Bonito, quando transitava pela Avenida da Saudade em Ribeirão Bonito. A.F.R.P. foi recolhido ao centro de triagem de São Carlos e se encontra a disposição da Justiça.

