Acusado de furto em Ibaté é detido com arma de fogo

A arma que estava em poder do acusado de furto - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por policiais militares por volta das 14h desta terça-feira, 29, em um sítio abandonado na estrada de terra que liga Ibaté a Ribeirão Bonito.

Os policiais tomaram ciência do furto a estabelecimento comercial em Ibaté e através do sistema de monitoramento identificaram o suspeito, que foi detido durante diligências. Com ele foi localizado uma arma de fogo em seus pertences.

Já uma das funcionárias do estabelecimento alvo do crime, reconheceu o suspeito como o responsável pelo furto. Encaminhado à delegacia de Ibaté, o suspeito foi ouvido e liberado.

