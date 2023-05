Acusado de buscar drogas em São Carlos para revender em Itirapina é preso pela Polícia Civil

Crédito: reprodução/Grupo Rio Claro

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (26), próximo ao pedágio do Broa, em Itirapina. Segundo informações, a prisão é fruto da “Operação Lacuna”, realizada por policiais civis da cidade.

Segundo informações, o suspeito vinha sendo monitorado pelos policiais há alguns dias no Jardim Nova Itirapina. Investigações apontam que ele buscava a droga em São Carlos e revendia para viciados na cidade.

O suspeito se aproveitava de uma lacuna de tempo na troca de turno das equipes da Polícia Militar no município, utilizando uma motoneta vermelha para realizar suas atividades ilícitas. Por isso o nome “Lacuna” da operação.

Na noite de ontem, os policiais civis puderam constatar a veracidade das denúncias, quando o indivíduo saiu de Itirapina em sua motoneta com destino a São Carlos. Os agentes permaneceram no pedágio do Broa, aguardando o retorno do suspeito. Ao abordá-lo, foi constatado que ele transportava seis porções grandes de maconha.

O acusado foi conduzido até a cadeia pública de Rio Claro.

Leia Também