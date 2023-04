Acusado de agredir ex-companheira, homem é detido pela GM em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 28 anos foi detido por guardas municipais por volta das 20h20 desta quarta-feira, 12, na rua Orlando Salla, no Jardim do Bosque, em Ibaté.

Os GMs foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica e no local detiveram o acusado que tentou a fuga. Paralelamente, obtiveram a informação que a vítima de 21 anos teria dado entrada no hospital municipal Hermínia Morganti, com ferimentos.

Indagada pelos GMs, ela disse que em várias oportunidades teria recebido mensagens ameaçadoras do ex-companheiro e nesta quarta, quando conversava com uma pessoa, o acusado chegou, houve discussão e em seguida ela apanhou. O “ex” foi encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

