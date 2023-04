Acusada de tráfico de drogas, dupla é detida pela Polícia Civil em Ribeirão Bonito

Crédito: Divulgação

Foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, 28, a operação Minotauros, que tem por finalidade desarticular associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas e estelionatos em Ribeirão Bonito. A ação contou com o trabalho de Inteligência Policial do Setor de Investigação e Capturas da Delegacia de Polícia de Ribeirão Bonito, sob o comando da delegada Beatriz Mendes Pereira Lopes, com o apoio de policiais civis de São Carlos e Dourado,

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Foram apreendidos ainda 31 porções de cocaína, R$ 7.735,05, um simulacro de pistola, celulares, notebooks, máquina de recebimento por cartão bancário, documentos diversos, talões de cheques e vários carimbos. Ambos foram autuados em flagrante e recolhidos ao centro de triagem de São Carlos.

