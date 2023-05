Ações voltadas ao combate do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes marcam o 18 de maio em Ibaté

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Promoção e Bem Estar Social, realizou durante a última semana, diversas ações de prevenção e orientação sobre o dia “18 de maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.

Na semana de 15 a 19 de maio foram realizadas ações em conjunto com as Secretarias de Educação, Cultura e Esporte, com o objetivo de proporcionar reflexões sobre o assunto, bem como, a importância de todos serem agentes de proteção.

Na quinta-feira, 18, o GASPOPI, promoveu uma palestra nas dependências do Paço Municipal, com o tema “Violência Sexual – Discutindo conceitos e pensando em ações”, à toda a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, com participação especial da Prof. Dra. Andreza Marques de Castro Leão e Rita de Kássia Cândido Carneiro.

“A prevenção da violência sexual infantil se faz necessária, visto que contempla os seguintes aspectos: empodera a criança, deixa a comunidade mais atenta à infância e inibe abusadores. Prevenção é a melhor solução”, ressaltou a convidada Rita de Kássia Cândido Carneiro.

A educação sexual é apontada pela literatura científica nacional e internacional como imprescindível para o enfrentamento à violência sexual infantojuvenil. “A informação é a melhor prevenção, pois esclarece a criança e adolescente com saber, tendo ciência de como reconhecer uma situação de violência, como recusar e solicitar ajuda de um adulto de confiança”, destacou Dra Andreza.

“Desenvolver políticas inclusivas e eficientes para crianças e adolescentes é um trabalho que envolve toda a sociedade. Buscar parcerias e ouvir as demandas da população é essencial para continuarmos obtendo bons resultados” disse o prefeito, José Luiz Parella.

A coordenadora da Assistência Social, Amanda Affonso, ressalta que, havendo alguma suspeita da prática de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, é possível fazer a denúncia por meio do canal Disque 100. “A ligação é gratuita e funciona 24h, todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Essa denúncia pode ser feita também no Conselho Tutelar pelo telefone (16) 3343-5006 e na Guarda Civil Municipal, através do 153. A identidade do denunciante é mantida no mais absoluto sigilo”, finalizou.

