Na tarde desta terça-feira (04), um grave acidente foi registrado na rodovia Washington Luís (SP-310), no km 394,838, no município de Catiguá-SP. O sinistro ocorreu por volta das 17h55 e envolveu um veículo Hyundai HB20, que colidiu contra a defensa metálica e posteriormente tombou. O acidente mobilizou equipes de resgate e resultou em uma vítima fatal e outra em estado grave.

Segundo relatos do condutor, ele seguia no sentido norte da rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo e colidiu contra a defensa metálica. O impacto foi tão severo que o carro tombou e permaneceu no acostamento.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Samu foram acionadas para atender à ocorrência. As vítimas ficaram presas nas ferragens e foram resgatadas e encaminhadas ao hospital pelo Samu. No entanto, às 21h36, foi confirmado o óbito do passageiro do veículo no hospital. O condutor segue internado em estado grave.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também