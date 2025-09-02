Acidente na Washington Luís envolve ônibus e motocicleta

Um acidente mobilizou equipes de resgate na noite de segunda-feira (1º) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro. A ocorrência envolveu um automóvel, uma motocicleta e um ônibus.
Segundo informações da Artesp, o automóvel, que evadiu-se após o acidente, colidiu na traseira da motocicleta. Com o impacto, o piloto foi arremessado para uma faixa em obras que já estava interditada, enquanto o garupa caiu no canteiro lateral. Na sequência, o ônibus que trafegava na mesma faixa não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo a moto, que foi arrastada até o acostamento.
Equipes da concessionária Eixo SP, Polícia Militar Rodoviária (PMRv), SAMU e Polícia Técnica foram acionadas. Foi necessário elevar o ônibus para que a motocicleta fosse retirada debaixo do veículo.
Três pessoas saíram ilesas: o motorista do ônibus e os dois ocupantes da moto. O condutor do automóvel fugiu do local. A Polícia Técnica realizou a perícia e as causas do acidente serão investigadas.