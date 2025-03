Na tarde deste sábado (22), um acidente envolvendo quatro veículos na Rodovia SP-334, em Jardinópolis, resultou em uma vítima grave, uma moderada e duas ilesas. O acidente ocorreu por volta das 17h35, no km 323,8, no sentido sul da via, e gerou interdição parcial por mais de quatro horas.

Segundo informações da concessionária VIAPAULISTA, um automóvel Volkswagen Gol, que trafegava no sentido norte, cruzou o canteiro central por razões ainda desconhecidas e invadiu a pista contrária. O carro colidiu transversalmente com uma Ford Ranger, que seguia no sentido sul. Logo atrás, uma Fiat Fast Back e uma motocicleta Honda Biz também se envolveram na colisão, sem tempo hábil para frear ou desviar. Com o impacto, a motocicleta tombou sobre a área de domínio da rodovia.

O acidente resultou em uma vítima grave no automóvel VW Gol, enquanto o condutor da motocicleta sofreu ferimentos moderados. Os ocupantes dos dois utilitários saíram ilesos.

Equipes de resgate da concessionária, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para prestar atendimento e liberar a via

causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

