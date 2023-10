Acidente na SP-322 deixa quatro mortos

Crédito: reprodução/Diário de Olímpia

Uma colisão envolvendo dois carros deixou quatro pessoas mortas no final da tarde desta sexta-feira (6), na rodovia Armando Sales de Oliveira (SP-322), na região de Guaraci/SP. Uma criança foi socorrida em estado grave.

De acordo com informações do Diário de Olímpia, a colisão envolveu uma Saveiro com placas de Monte Azul Paulista/SP e um Honda Civic da cidade de Guariba/Sp.

Veículos ficaram destruídos: Foto: Reprodução/Diário de Olímpia

Ao chegarem ao local do acidente, os bombeiros encontraram o condutor da Saveiro sem vida, preso entre as ferragens da picape. Dentro do Civic estavam Luiz Fernando da Silva, motorista, e sua esposa, Lidiane Souza Oliveira da Silva. No banco traseiro estavam as filhas do casal, Livia Maria Oliveira da Silva, de 7 anos, que morreu ao dar entrada no Hospital Municipal (HM) de Guaraci, e Maria Fernanda Oliveira da Silva, de 8 anos, está internada em estado grave no Pronto Socorro Infantil (PSI) da Santa Casa de Misericórdia de Barretos.

A Polícia Cientifica compareceu ao local da colisão colhendo informações que vão ajudar a elucidar as circunstâncias do acidente. A tragédia foi registrada pela Polícia Civil de Guaraci.

