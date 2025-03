Compartilhar no facebook

Um grave acidente na noite desta quarta-feira (05) interditou parcialmente a Rodovia SP-255, na altura do km 28,200, no sentido sul, no município de Luís Antônio-SP. O acidente envolveu um caminhão Scania e uma carreta Actros, resultando em um incêndio e na interdição total da pista por mais de uma hora.

De acordo com informações colhidas no local, o caminhão Scania colidiu na traseira da carreta, que conseguiu parar no acostamento. Logo após a colisão, o caminhão começou a pegar fogo. Equipes de resgate e combate a incêndios foram acionadas rapidamente, e o fogo foi controlado às 22h20.

O acidente deixou quatro vítimas: uma em estado grave, duas com ferimentos leves e uma ilesa. O motorista do caminhão Scania, identificado como vítima grave, foi socorrido e encaminhado ao hospital. Já os dois passageiros do caminhão, que sofreram ferimentos leves, foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento. O condutor da carreta não teve ferimentos.

A carga do caminhão, composta por 15 toneladas de mamão, ficou espalhada na pista, exigindo operações de transbordo, que foram finalizadas às 3h da manhã. Equipes de conservação realizaram a limpeza da via, e a faixa 2 foi totalmente liberada às 3h45.

O acidente gerou congestionamento de aproximadamente 1 km, com tráfego represado entre os kms 27 e 28 da rodovia. A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros atuaram no atendimento da ocorrência. As causas da colisão ainda serão investigadas.

