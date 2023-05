Acidente na SP-215 mata uma pessoa e duas ficam em estado grave

SIGA O SCA NO

A Adventure ficou no estacionamento após o forte impacto - Crédito: Descalvado Agora

Um grave acidente matou uma pessoa no final da tarde deste domingo, 7, no trevo de acesso a cidade de Porto Ferreira, na rodovia Deputado Vicente Botta.

Por motivos ignorados, uma Adventure e um up! colidiram com violência. Além da vítima fatal, outras duas tiveram ferimentos graves.

Policiais rodoviários que atenderam a ocorrência, apuraram que, após o forte impacto, a Adventure ficou no acostamento e o up! invadiu o matagal. Informações iniciais afirmam que duas vítimas moram em Descalvado e a terceira, em Santa Rita do Passa Quatro.

