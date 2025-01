Acidente mata duas pessoas na SP-255

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Um grave acidente foi registrado no final da tarde desta quinta-feira (16), na Rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), em Guatapará. Duas pessoas morreram e outras ficaram feridas.

Segundo informações da Artesp, uma carreta saía da alça de aceleração para acessar a faixa da direita, quando foi atingida lateralmente por um automóvel IX35 que seguia pela mesma faixa.

O motorista do automóvel, sem tempo hábil para frear ou desviar, acabou colidindo com a lateral da carreta. Após o impacto, o veículo derivou para a esquerda, cruzando a rodovia e adentrando o canteiro central, onde colidiu contra um elemento de drenagem. O automóvel permaneceu imobilizado em posição contrária ao fluxo. A carreta também ficou parada na faixa da direita, causando interrupções no tráfego.

Duas pessoas que estavam no carro morreram no local, enquanto outras duas sofreram ferimentos graves e foram levadas para um hospital em Ribeirão Preto. Uma terceira sofreu ferimentos leves. Já o motorista do caminhão nada sofreu.

O local do acidente passou por perícia e as causas do acidente serão investigadas.

Leia Também