Acidente mata cinco pessoas em rodovia da região

Camhinonete pegou fogo e vítimas morreram carbonizadas - Crédito: Divulgação

Um grave acidente matou cinco pessoas e deixou outra ferida na noite desta quarta-feira (8), na rodovia Altino Arantes, em Batatais, distante 129 quilômetros de São Carlos. As vítimas morreram carbonizados.

Segundo o portal GCN, o condutor da caminhonete L200, com placas de Uberaba(MG), seguia sentido Sales Oliveira-Batatais, quando por motivos a serem esclarecidos, bateu frontalmente com um caminhão carregado com laranjas.



Com o impacto a caminhonete pegou fogo e as cinco pessoas que estavam nela morreram carbonizadas. O condutor do caminhão, de 60 anos, foi socorrido para um hospital de Batatais, em estado grave.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.



Os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Franca.

