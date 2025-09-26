(16) 99963-6036
Acidente grave em estrada entre Ribeirão Bonito e Trabiju mobiliza equipes de resgate

26 Set 2025 - 12h40Por Da redação
Crédito: Divulgação

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (26) em uma estrada municipal que liga Ribeirão Bonito a Trabiju. Um veículo de grande porte despencou de uma ponte com aproximadamente 7 metros de altura, resultando em vítimas.

De acordo com as primeiras informações, o condutor conseguiu sair do veículo e pedir ajuda. Já o passageiro permanece preso às ferragens, exigindo um trabalho intenso das equipes de resgate.

No local atuam o Corpo de Bombeiros de São Carlos e Araraquara, o helicóptero Águia da Polícia Militar, além da Defesa Civil de Ribeirão Bonito e Dourado. Também participam da ocorrência a Polícia Técnico-Científica, médicos e enfermeiros municipais e o Policiamento Territorial.

A estrada segue interditada para o atendimento da ocorrência, e ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

