Acidente envolvendo carro na contramão deixa dois mortos na SP-127

Crédito: Artesp

Uma colisão frontal entre dois automóveis resultou na morte de dois motoristas e deixou uma terceira pessoa gravemente ferida na madrugada deste sábado (12), na Rodovia SP-127, em Piracicaba (SP). O acidente ocorreu por volta da 1h40, no km 31,700, no sentido norte da via.

De acordo com a Polícia Rodoviária, um automóvel Nissan Versa seguia normalmente pela faixa 1 da rodovia quando foi surpreendido por um VW Fox que trafegava na contramão. Sem tempo para desviar ou frear, os veículos colidiram frontalmente. Após o impacto, o Nissan parou no acostamento e o Fox ficou imobilizado no canteiro central.

As equipes de resgate constataram a morte dos dois condutores ainda no local. Uma terceira vítima, que também estava no Fox, sofreu ferimentos graves e foi socorrida.

