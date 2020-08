Acidente envolvendo carro com placas de São Carlos deixa duas pessoas gravemente feridas no ditrito de Taquaral, em Rincão

Lateral do Toyota ficou destruída

Duas pessoas ficaram feridas na tarde deste domingo (16) em um acidente envolvendo um carro e uma moto, no distrito de Taquaral, em Rincão.

De acordo com informações da Polícia Militar, a moto Hornet com dois ocupantes seguia em alta velocidade, quando colidiu de frente com um Toyota Fielder com placas de São Carlos.

As vítimas que estavam na moto foram encaminhadas com fraturas para a Santa Casa de Araraquara e um hospital em Ribeirão Preto.

