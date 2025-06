Acidente entre dois carros e ambulância deixa homem gravemente ferido na SP-257

Ambulância envolvida no acidente - Crédito: Flávio Fernandes

Um grave acidente envolvendo dois carros e uma ambulância deixou um homem ferido em estado grave na noite desta segunda-feira (2), no km 14 da rodovia Aldo Lupo (SP-257), no município de Santa Lúcia (SP).

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um Fiat Uno preto seguia no sentido Rincão quando colidiu na traseira de um Volkswagen Polo, onde estava um casal que, felizmente, não se feriu. Após a batida, o Uno invadiu a pista contrária e acabou colidindo frontalmente com uma ambulância.

Com o impacto, o motorista do Uno ficou preso entre as ferragens e precisou ser resgatado por socorristas da concessionária responsável pela rodovia. Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital José Nigro Neto, em Américo Brasiliense.

O motorista da ambulância sofreu ferimentos na mão e foi levado para o Pronto-Socorro de Rincão. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e preservou a área para os trabalhos da perícia.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

