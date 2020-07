Acidente entre caminhões deixa dois mortos na SP-330

Crédito: Arquivo pessoal

Um grave acidente entre dois caminhões terminou com a morte de duas pessoas e uma gravemente ferida na tarde desta quinta-feira (30), na rodovia Anhanguera (SP-330), em Leme.

Um carreta carregada de madeira transitava na pista norte e logo após o pedágio invadiu a pista contrária e colidiu de frente contra o caminhão canavieiro.

Após o impacto os dois caminhões pegaram fogo e os motoristas morreram carbonizados.

Um motociclista que vinha logo atrás colidiu atrás do caminhão canavieiro. Ele foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital com ferimentos graves.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

