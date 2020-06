Acidente deixa uma pessoa em estado grave na SP-330

Crédito: Revista Daquele Modelo

Uma pessoa ficou gravemente ferida em uma colisão envolvendo dois caminhões e um furgão na tarde deste sábado (27) na rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro. Chovia no momento do acidente e as causas ainda são desconhecidas.

A concessionária ViaPaulista informou que uma pessoa foi encaminhada em estado grave para o hospital Dona Baldina em Porto Ferreira. Outra vítima foi levada para um hospital em Santa Rita com ferimentos leves.

