Acidente deixa trÃªs mortos em rodovia da regiÃ£o

Caminhonete envolvida no acidente - Crédito: redes sociais

Na noite desta sexta-feira (28), um grave acidente ocorreu na Rodovia Vicinal Doutor Alpheu Rampazzo, próximo à ponte do Turvo, entre as cidades de Taiaçu e Taiúva. A colisão envolveu uma caminhonete e um caminhão que transportava cana, resultando na morte de cinco pessoas.

De acordo com as primeiras informações, as vítimas seriam membros da mesma família, residentes em Taiaçu, incluindo um comerciante bastante conhecido na cidade. No momento do impacto, seis pessoas estavam na caminhonete, que colidiu na traseira do caminhão.

Três vítimas faleceram no local, enquanto outras duas foram socorridas e levadas a hospitais da região, mas não resistiram aos ferimentos. O motorista do caminhão, em estado de choque, foi encaminhado ao Pronto Socorro de Taiúva.

Equipes de resgate, incluindo o Corpo de Bombeiros, ambulâncias municipais, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal (GCM) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), atuaram no atendimento à ocorrência. A pista precisou ser interditada para os trabalhos de resgate e remoção dos veículos.

