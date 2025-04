Acidente de trânsito termina em briga e agressões em Araraquara

Local onde ocorreu a briga - Crédito: Flávio Fernandes

Uma colisão entre dois veículos terminou em uma briga generalizada na manhã desta sexta-feira (25), em Araraquara. O caso aconteceu na Rua Capitão José Sabino Sampaio, no bairro Vila Furlan, nas proximidades do terminal de carga e descarga da empresa Cutrale. O episódio envolveu três pessoas, entre elas um policial militar aposentado.

De acordo com informações preliminares, o policial seguia pela via quando foi surpreendido por um carro que vinha na direção contrária e colidiu com seu veículo. O motorista do outro automóvel, segundo a Polícia Militar, apresentava sinais de embriaguez.

Após o acidente, o homem desceu do carro bastante alterado, proferindo xingamentos contra o policial aposentado. A discussão rapidamente evoluiu para agressões físicas. Imagens registradas por populares mostram o momento em que o policial vai até seu carro, pega um cassetete e agride o motorista.

A confusão aumentou ainda mais quando um terceiro homem, que passava pelo local, se envolveu na briga. Ele pegou um pedaço de pau e também agrediu o motorista supostamente embriagado.

O condutor agredido sofreu ferimentos e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado à Unidade de Retaguarda do Melhado, onde permanece consciente, apesar dos ferimentos.

A ocorrência será investigada pela Polícia Civil, que deve apurar responsabilidades e circunstâncias do caso. (Colaborou Flávio Fernandes)

Leia Também