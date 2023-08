Acidente de moto deixa casal ferido em Ibaté

Um casal de aproximadamente 35 anos ficou ferido em consequência de um acidente de moto, ocorrido na tarde de sábado (12), no Km 249, da Rodovia Washington Luís (SP-310), próximo ao trevo do Jardim Cruzado, em Ibaté.

As vítimas, que residem no Jardim Bandeirantes, em Ibaté, transitavam pela rodovia, no sentido São Carlos - Ibaté, em uma Kawasaki, quando o motor estourou e uma das rodas travou, fazendo com que eles caíssem violentamente ao solo.

O óleo da moto vazou, se espalhou pelo chão e começou a pegar fogo, porém, pessoas que passavam pelo local, conseguiram apagar as chamas e tirar a moto de perto das vítimas.

Equipes de socorro da EcoNoroeste e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram as vítimas, que foram encaminhadas à Santa Casa de São Carlos.

O homem sofreu uma fratura na costela e a mulher sofreu uma fratura exposta em um dos braços, mas não correm riscos.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência.

Leia Também