sexta, 24 de outubro de 2025
Rio Claro

Acidente com vítima fatal é registrado na Rodovia Washington Luís

24 Out 2025 - 15h15Por Da redação
Um grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (24) no km 184 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro. Segundo informações da concessionária, um automóvel GM Onix capotou após colidir contra a barreira de concreto do canteiro central.

De acordo com o relatório, o motorista trafegava no sentido São Paulo quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle da direção e atingiu a mureta de concreto. Com o impacto, o veículo capotou e parou com as rodas para cima sobre o canteiro central.

 O acidente resultou em uma vítima fatal e duas pessoas feridas com gravidade moderada.

A perícia foi acionada por volta das 11h05, e a remoção do corpo foi realizada às 13h15. O automóvel foi encaminhado para a base da PMRv.

