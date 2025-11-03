Acidente com vítima fatal é registrado em Porto Ferreira

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 67 anos morreu em um acidente de trânsito ocorrido na manhã de sexta-feira (31), na Avenida Doutor Ademar de Barros, em Porto Ferreira (SP).

De acordo com informações da Polícia Civil, a colisão envolveu um automóvel Fiat Uno prata, conduzido por um homem de 40 anos, e uma motocicleta Yamaha 125 vermelha, pilotada pela vítima.

O acidente aconteceu por volta das 11h30, em frente a um estabelecimento comercial. O motociclista chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

O local foi preservado pela Polícia Militar, e a Perícia Técnica realizou os trabalhos de praxe. O motorista do carro foi ouvido na Delegacia de Polícia de Porto Ferreira e liberado em seguida.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde familiares realizaram o reconhecimento. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

