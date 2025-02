Acidente com ônibus de estudantes deixa 12 mortos em rodovia na região de Ribeirão Preto

Crédito: reprodução

Um grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão resultou na morte de 12 pessoas e deixou outras 11 feridas na noite de quinta-feira (20), na rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), entre Nuporanga e São José da Bela Vista, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

O ônibus transportava estudantes universitários que retornavam da Universidade de Franca (Unifran) para São Joaquim da Barra. A colisão ocorreu em um trecho de pista simples, e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

Ao todo, 30 pessoas estavam nos veículos, sendo 29 passageiros e o motorista do ônibus. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária atuaram no local até as 4h da manhã desta sexta-feira (21). Os feridos foram encaminhados para o Pronto-Socorro e a Santa Casa de São Joaquim da Barra, além do Hospital São Geraldo, em Nuporanga.

Imagens divulgadas mostram a lateral do ônibus completamente destruída, ponto pelo qual os passageiros foram resgatados.

A Polícia Civil já deu início às investigações para esclarecer as circunstâncias da colisão. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

A Atlética Unificada da Unifran expressou pesar pelo ocorrido e manifestou solidariedade às famílias e amigos das vítimas por meio das redes sociais.

