Acidente com búfalo provoca capotamento na Washington Luís

Um grave acidente envolvendo dois veículos e um animal de grande porte causou interdição total da pista e congestionamento na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Adélia, na noite de segunda-feira (26).

O acidente ocorreu quando um automóvel Nissan Versa colidiu com um búfalo que estava solto sobre a faixa de rolamento. Sem tempo para desviar, o condutor atingiu o animal, que permaneceu caído na pista. Em seguida, um Volkswagen Gol que vinha logo atrás não conseguiu parar a tempo, colidiu com o animal e capotou, parando sobre a faixa da direita.O trânsito ficou totalmente bloqueado no sentido norte por cerca de uma hora.

Três pessoas estavam nos veículos envolvidos. Duas saíram ilesas e uma sofreu ferimentos moderados. O animal atropelado foi removido posteriormente para enterro.

