Acidente causa congestionamento na Washington Luís

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Um acidente envolvendo duas carretas e um automóvel provocou lentidão de 3 km na Rodovia Washington Luís (SP-310), nesta quarta-feira em Corumbataí (SP).

Segundo informações da concessionária Eixo SP, o acidente ocorreu por volta das 8h05, quando uma carreta Volvo colidiu com a traseira de um HB20 que freou bruscamente devido à presença de um radar. Com o impacto, o automóvel girou na pista e, em seguida, a Volvo colidiu com outra carreta, da marca DAF, que seguia na faixa ao lado.

O HB20 teve um passageiro com ferimentos leves, removido consciente ao hospital. As demais pessoas envolvidas saíram ilesas.

Leia Também