Acidente causa a morte de duas pessoas na SP-255

Segundo informações, o caminhão seguia no sentido Boa Esperança do Sul e quando tentou ultrapassar outros caminhões houve a colisão frontal contra um Toyota/Corolla. Uma picape que estava loco atrás do Corolla não conseguiu desviar e acertou a traseira do carro.

Um casal que ocupava o Corolla com placas de Osasco/SP morreu preso entre as ferragens. Já o motorista da picape sofreu ferimentos leves e o condutor do caminhão não se feriu.

Policiais militares rodoviários foram acionados e conduziram o caminhoneiro até o a delegacia para prestar depoimento. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML de Araraquara.

Um trágico acidente terminou com a morte de duas pessoas na tarde desta sexta-feira (10), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), entre Araraquara e Boa Esperança do Sul. A colisão envolveu um caminhão e dois carros.