Acesso no km 300 da SP-326 serÃ¡ interditado neste domingo para a Caminhada da FÃ©, em MatÃ£o

Imagem ilustrativa de rodovia - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A Ecovias Noroeste Paulista informa que, no próximo domingo, 29 de março, haverá interdição das alças de acesso, em ambos os sentidos, do viaduto localizado no quilômetro 300 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Matão (SP). A interdição terá início a partir das 5h, para a realização da Caminhada da Fé (Procissão de Ramos).

Durante o período de interdição, a concessionária recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas pelos acessos localizados nos quilômetros 298 e 302 da SP-326.

A procissão terá início às 5h, com saída da Paróquia Santa Cruz, em Matão, seguindo pela Avenida Milcíades Botura até o viaduto no quilômetro 300, percorrendo aproximadamente 2,5 quilômetros. A chegada ao viaduto está prevista para 5h30, quando os fiéis farão uma parada para receber a bênção, conduzida por um padre.

A Ecovias Noroeste Paulista orienta que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, sempre que possível, programem seus deslocamentos com antecedência.

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