Acesso na SP 310 será fechado por duas horas, nesta sexta

SIGA O SCA NO

alça de acesso localizada no km 208 da SP 310 – Rodovia Washington Luís, no sentido Interior-Capital, em Itirapina, será interditada nesta sexta-feira (12), das 9h às 11h, para a realização de um simulado operacional pela equipe técnica da Eixo SP Concessionária de Rodovias. A ação tem como objetivo identificar, por meio de monitoramento deflectométrico, a condição estrutural do pavimento e uma orientação visual mais eficiente e segura para os usuários.

O dispositivo é utilizado como acesso à fábrica de automóveis da Honda. Durante o período em que a alça estiver fechada, os usuários terão como alternativa seguir adiante pela rodovia e acessar a saída no km 206 para a SP 225 – Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano e ingressar na via marginal, localizada poucos metros à frente, que serve de acesso à empresa.

Enquanto durar a interdição da alça, o local permanecerá sinalizado para alertar os motoristas e indicar o caminho alternativo. Em caso de chuva, os serviços serão remarcados para uma nova data.

Leia Também