Ação social em Ibaté ajuda autônomo a ter nova Kombi após incêndio

Crédito: Divulgação

Uma fatalidade ocorrida na quarta-feira, 19, abalou profundamente a vida do autônomo Jesus Reginaldo de Moraes, 44 anos e da dona de casa Vilmar Maria Duarte Moraes, 50 anos. Pais de Vitória (12 anos e Bruno (22 anos), viram a Kombi pegar fogo e ter perda total.

O veículo era o ganha pão da família e naquele dia, Jesus trabalhava às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté, quando uma pane elétrica iniciar o sinistro que devorou a perua. Ele vendia caldo de cana. O São Carlos Agora inicia uma campanha para poder ajudar o autônomo a obter uma nova perua.

Há 15 anos, Jesus, diariamente, estacionava a sua Kombi em um ponto pré-determinado da rodovia e era conhecido e querido por muitas pessoas. Mas no dia 19, por volta das 14h30, estava sentado ouvindo rádio dentro do veículo quando percebeu que fumaça começou a sair do motor. Com um extintor procurou, sem êxito, controlar as chamas que ganhou força e consumiu todo o veículo.

As chamas, além de destruir a perua, consumiu sua máquina de moer cana, além de ovos, salames, mel, entre outros produtos que vendia.

“Na verdade, perdi o carro e a barraca. Mais da metade dos produtos. Hoje não saio de casa e não tenho como ganhar o sustento da minha família. Sobrou pouca coisa”, comentou Jesus em entrevista ao São Carlos Agora. “Naquele dia (quarta, 19), ventava muito e tentei apagar com o extintor, mas não consegui, pois estava sozinho”, emendou.

AÇÃO SOLIDÁRIA

Durante a entrevista, Jesus não escondeu a tristeza, pois foi obrigado a ver a sua companheira de trabalho diário ser consumida pelas chamas. “Nunca passei por isso. Foi muito doido, pois é o único meio de trabalho que eu tenho”, disse. “Era nossa única renda”.

Por ser uma pessoa trabalhadora e querida na sociedade ibateense, foi iniciada uma ação social no intuito de arrecadar R$ 8 mil para que ele possa adquirir uma nova Kombi e o São Carlos Agora abraçou a causa e pede a ajuda das pessoas solidárias para que ajudem a família de Jesus a conseguir uma nova perua.

Quem puder ajudar com alguma doação, entrar em contato pelos fones 99339-4548 ou 99359-6522 ou então dirigir até a residência do autônomo, na rua Valentim Toniollo, 199, Jardim Icaraí, em Ibaté.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também