Abertas inscrições para cursos no Centro de Formação Artística em Ibaté

Crédito: Divulgação

O Centro de Formação Artística Anna Ponciano Marques - Centro Cultural de Ibaté, está com as inscrições abertas para alguns cursos que são oferecidos ainda em 2023.

Este ano o Centro Cultural trouxe novidades, dentre elas: Violino, Jazz, Robótica, Desenho/Grafite, Informática para a melhor idade e Canto/coral para crianças.

As vagas abertas são remanescentes e limitadas, por isso os interessados devem ir até o Centro Cultural para preencher o formulário de matrícula.

Quem optar para os cursos que são utilizados instrumentos musicais, os alunos não precisam ter o instrumento, pois o Centro Cultural oferece toda a infraestrutura para que todos tenham a oportunidade de participar.

O diretor de Esportes e Turismo de Ibaté – Gestor do Centro Cultural, Joziel Gama, destaca que as inscrições estão por ordem de chegada, por isso os interessados devem se apressar. “No total o Centro Cultural oferece 19 cursos e em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção e Bem-Estar Social, através do CRAS com o curso de cabeleireiro, e em parceria com a Secretaria de Esportes e Turismo o curso de Tae-kwon-do”, conta.

Gama lembra que os profissionais que fazem parte dos Projetos de formação artística e cultural, são os mais renomados do interior Paulista, oferecendo um desenvolvimento diferenciado e de extrema qualidade.

O início das aulas é imediato e para se inscrever, basta ir de forma presencial no Centro Cultural na Rua Benedito Barreto s/n Jardim Cruzado ao lado do PSF.

Mais informações podem ser obtidas por telefone: (16) 3343.4676, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h.

