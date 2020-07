Abastecimento de água em Ibaté é normalizado

Crédito: Divulgação

Foi concluído no último fim de semana o trabalho de manutenção da bomba de captação do poço profundo do Castelo, no Centro de Ibaté, realizado pela Prefeitura, por meio do Departamento de Água e Esgoto (DAE).

Durante o período de execução do serviço, feito por empresa especializada com a ajuda de funcionários do DAE, o abastecimento de água sofreu oscilações, motivo pelo qual a Prefeitura orientou que a população economizasse água.

O poço profundo do Castelo tem capacidade de produção de 110 mil litros de água por hora e abastece grande parte de Ibaté. O prefeito José Luiz Parella explicou que além da troca da bomba, toda a tubulação do poço passou por reparo. "Foi um trabalho complexo que levou alguns dias para ser feito, por isso pedimos a ajuda da população na economia de água e tivemos a compreensão e colaboração de todos nesse sentido", agradeceu.

