A partir de terça, 32 novos radares entram em operação nas rodovias do Estado

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), colocará em funcionamento 32 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos de rodovias estaduais paulistas, que passam a operar a partir de 0h desta terça-feira (30).

Com isso, o total de equipamentos ativos nas rodovias não-concedidas chega a 302 - a lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP.

A medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas, com radares instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido.

Com a ativação, motoristas que trafegarem acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados, em uma ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.

"A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero", afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.

A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.

Os demais radares previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação.

O início efetivo da fiscalização será amplamente divulgado pelos canais oficiais do governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.



Confira a localização dos 32 novos equipamentos em operação:

Lote - Rodovia - Km - Sentido - Município - Limite de velocidade

CGR 01 - SP 073 - 003,744 - Oeste - Campinas - 50/50 km/h

CGR 02 - SP 157 - 022,500 - Norte/Sul - Guareí - 50/50 km/h

CGR 05 - SP 055 - 136,400 - Leste/Oeste - São Sebastião - 60/60 km/h

CGR 05 - SP 055 - 147,750 - Leste/Oeste - São Sebastião - 40/40 km/h

CGR 05 - SP 055 - 156,970 - Leste/Oeste - São Sebastião - 50/50 km/h

CGR 05 - SP 193 - 007,000 - Norte/Sul - Eldorado - 40/40 km/h

CGR 06 - SP 046 - 165,406 - Leste/Oeste - Santo Antônio do Pinhal - 50/50 km/h

CGR 06 - SP 062 - 156,600 - Leste/Oeste - Pindamonhangaba - 60/60 km/h

CGR 06 - SP 062 - 183,800 - Leste/Oeste - Lorena - 60/60 km/h

CGR 06 - SP 066 - 102,400 - Leste/Oeste - Jacareí - 60/60 km/h

CGR 06 - SP 077 - 002,237 - Norte/Sul - Jacareí - 50/50 km/h

CGR 06 - SP 123 - 012,614 - Norte/Sul - Tremembé - 60/60 km/h

CGR 06 - SP 125 - 025,091 - Norte/Sul - Taubaté - 40/40 km/h

CGR 06 - SP 125 - 027,035 - Norte/Sul - Redenção da Serra - 40/40 km/h

CGR 06 - SP 125 - 046,720 - Norte/Sul - São Luís do Paraitinga - 60/60 km/h

CGR 06 - SPA 021/060 - 007,571 - Norte/Sul - São Luís do Paraitinga - 40/40 km/h

CGR 07 - SP 225 - 339,565 - Norte/Sul - Ipaussu - 40/40 km/h

CGR 07 - SP 266 - 460,146 - Leste/Oeste - Cândido Mota - 60/60 km/h

CGR 07 - SP 278 - 373,884 - Norte/Sul - Ourinhos - 40/40 km/h

CGR 07 - SP 457 - 093,244 - Norte/Sul - Bastos - 80/80 km/h

CGR 08 - SP 333 - 045,030 - Leste - Serrana - 100/80 km/h

CGR 09 - SP 322 - 601,054 - Norte/Sul - Cardoso - 60/60 km/h

CGR 09 - SP 425 - 160,949 - Leste/Oeste - Guapiaçu - 60/60 km/h

CGR 09 - SP 543 - 554,073 - Norte/Sul - Fernandópolis - 60/60 km/h

CGR 10 - SP 023 - 053,132 - Leste/Oeste - Mairiporã - 60/60 km/h

CGR 12 - SP 613 - 031,000 - Leste/Oeste - Euclides da C. Paulista - 100/80 km/h

CGR 12 - SPA 079/613 - 006,315 - Norte/Sul - Rosana - 40/40 km/h

CGR 13 - SP 151 - 005,440 - Leste/Oeste - Iracemápolis - 80/80 km/h

CGR 13 - SP 225 - 000,527 - Leste - Aguaí - 60/60 km/h

CGR 13 - SP 304 - 167,500 - Leste - Piracicaba - 70/70 km/h

CGR 13 - SP 306 - 031,600 - Norte/Sul - Limeira - 60/60 km/h

CGR 13 - SPA 044/225 - 000,900 - Leste/Oeste - Pirassununga - 60/60 km/h