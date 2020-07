A caminho da Santa Casa, mulher dá à luz a menina na rodovia Washington Luís

Crédito: Rafael Henrique Fabro

Uma história para emocionar. Assim foi a chegada da pequena Júlia, que nasceu por volta das 7h30 desta segunda-feira, 6, em plena rodovia Washington Luís (SP-310), quando estava a caminho da Santa Casa de Rio Claro. Os pais residem em Itirapina.

Segundo apurado, a mãe Elisani Marques de Almeida Fabro começou a sentir as contrações por volta das 4h e às 7h30 deu entrada no hospital de Itirapina e como as contrações aumentaram, foi chamado o Samu para fazer o transporte até Rio Claro. Ela estava acompanhada do marido Rafael Henrique Fabro.

Porém, na rodovia, Júlia foi “apressadinha” e resolver nascer. Os procedimentos foram realizados pela equipe do Samu.

Após o parto, mãe e filha foram encaminhadas a Santa Casa de Rio Claro e passam bem. (com Diário de Rio Claro)

