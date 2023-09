711 presos são beneficiados com saidinha na região de São Carlos

SIGA O SCA NO

Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

711 presos da região de São Carlos foram beneficiados com a saída temporária nesta terça-feira (13). O benefício, concedido por juízes das varas de execução penal, é permitido aos presos que cumprem pena em regime semiaberto nas unidades prisionais, que até a data da saída tenham cumprido um sexto da pena total se for primário, ou um quarto se for reincidente.

Além disso, o detento precisa ter boa conduta carcerária para ser analisado pelo juiz. O preso também precisa comprovar o endereço de onde permanecerá durante o período de saída e dispor de meios para locomoção do presídio para o local onde vai ficar, bem como o retorno.

Nesta saída, que ocorre em setembro, os presos ficaram em liberdade até a próxima segunda-feira (19).

Na cidade de Araraquara, 285 presos foram beneficiados com a saída temporária. Em Itirapina, o número de beneficiados foi ainda maior, com 426 presos.

